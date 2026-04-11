La zapatería platense Brenta dejará de funcionar a fines de este mes luego de cuatro décadas de actividad ininterrumpida. La decisión, según explicaron sus propietarios, responde a la sostenida caída de las ventas y a las crecientes dificultades para afrontar costos impositivos y operativos.

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El local, que en sus inicios operaba bajo el nombre San Crispino, logró consolidarse durante años como una referencia en la venta de calzado y artículos de cuero de producción nacional. Con el tiempo, el negocio también incorporó productos vinculados a la moda, adaptándose a nuevas tendencias del consumo. Sin embargo, el contexto económico terminó por afectar de manera decisiva su funcionamiento.

Brenta forma parte de una firma familiar que también estaba detrás de la zapatería Norma, otro histórico comercio platense que cerró a comienzos de 2026 tras 83 años de trayectoria. En este caso, el local llevaba tres años en venta, pero la falta de compradores y el agravamiento de la situación económica precipitaron el cierre definitivo.

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El comercio atenderá hasta el 30 de este mes y, en el tramo final, ofrecerá liquidaciones con descuentos de hasta el 50% en distintos productos.

La decisión de cerrar no es reciente. Eugenia, hija de los dueños, había explicado que el proceso comenzó a definirse en diciembre de 2022. “La decisión se tomó en ese momento: poner en venta el local y cerrar”, señaló en declaraciones al medio 0221.com.ar. No obstante, la medida se fue postergando por cuestiones operativas y por el compromiso de la familia con el personal.

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Según detalló, el deterioro del consumo fue determinante, aunque también marcó un punto de quiebre en 2022, cuando el aumento de precios impactó de lleno en la rentabilidad y en el volumen de ventas.