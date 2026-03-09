La histórica fábrica textil Textilana S.A., responsable de los tradicionales pulóveres de la marca Mauro Sergio, cerró sus puertas en Mar del Plata tras permanecer cuatro meses sin producción. La situación afecta a unos 175 trabajadores, que permanecen suspendidos desde noviembre de 2025 en medio de la fuerte caída del consumo que golpea al sector.

Ads

La paralización de la planta fue reportada inicialmente por el medio marplatense El Mensajero de la Costa, que señaló que la empresa llevaba meses sin actividad mientras se profundizaba el conflicto laboral.

De acuerdo a lo que indicó el medio especializado BAE Negocios, el problema comenzó el 16 de noviembre de 2025, cuando la firma suspendió a 175 operarios por la caída de ventas. Tras negociaciones con los trabajadores, se acordó que durante ese período cobrarían el 78% de sus salarios, mejorando el 70% que se había planteado inicialmente.

Ads

El delegado de la comisión interna, Mauro Galván, explicó que la empresa acumula un importante stock sin vender y que la situación del mercado no mejoró. Según indicó a radio AM750, la expectativa inicial era que los empleados se reincorporaran el 1° de abril, aunque ya se analiza extender las suspensiones hasta junio por la falta de actividad.

Galván también advirtió que la crisis no afecta solo a esta firma. En declaraciones citadas por Página/12, el representante sindical sostuvo que la industria textil ya perdió alrededor de 16.000 puestos de trabajo en el país, en un contexto marcado por la caída del consumo interno.

Ads

El trabajador además remarcó que el freno de la producción refleja las dificultades que atraviesa el sector, en medio de una retracción del mercado y cambios en el escenario económico.

Una empresa con más de medio siglo de historia

Textilana fue fundada en la década del 70 por Mauro Sergio Todisco y comenzó con una sola máquina de tejer manual. Con el paso de los años incorporó tecnología importada de Europa y desarrolló la marca Mauro Sergio, que llegó a convertirse en una de las más reconocidas del país en sweaters.

En su mejor momento la empresa empleó a cerca de 1.000 trabajadores, llegó a producir dos millones de sweaters por año y tuvo más de 20 locales propios y franquiciados en distintas ciudades.

Ads

A diferencia de muchas empresas del rubro, la firma realizaba todo el proceso productivo dentro de la planta, desde el hilado y el tejido hasta la comercialización de las prendas.

Sin embargo, la plantilla se fue reduciendo con los años. Según trabajadores de la empresa, hoy quedan menos de 300 empleados, en un contexto de caída de ventas y dificultades para sostener la producción.

En este escenario, la paralización de una de las textiles más tradicionales de Mar del Plata, ciudad históricamente conocida como “la capital del suéter”, genera preocupación sobre el futuro de la actividad en la región.