La crisis del consumo sigue golpeando al comercio minorista. En los últimos días, el supermercado Vea cerró sus sucursales en Moreno y Castelar, dejando a casi 80 trabajadores sin empleo. La decisión se atribuye a la baja sostenida en las ventas y al aumento de los costos operativos, según confirmaron fuentes gremiales al portal Primer Plano Online.

“Estimados clientes: les informamos que esta sucursal cerró sus puertas. Agradecemos su preferencia durante estos años”, reza el cartel colocado en la entrada del local en Castelar (Morón), que hasta el lunes pasado continuaba atendiendo al público.

La otra sucursal afectada se encontraba en Moreno, donde la empresa operaba en un local alquilado. En cambio, en Castelar, el terreno era propio, por lo que la decisión generó aún más preocupación entre los trabajadores.

Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), confirmó que la medida afectó a unas 80 personas, de las cuales algunas recibieron la indemnización completa y otras fueron reubicadas dentro del grupo empresario.

“Por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical. De todos modos, el panorama es muy desalentador. La facturación bajó mucho por la caída estrepitosa del consumo”, señaló el dirigente gremial.

El supermercado Vea pertenece al grupo Cencosud, un conglomerado de capitales chilenos y argentinos que también administra otras marcas del sector. Según los delegados gremiales, las ventas del grupo cayeron alrededor de un 30% respecto al año pasado, cuando ya se había registrado otra merma significativa.

Desde la empresa argumentaron además que el aumento de los alquileres fue determinante en el caso de la sucursal de Moreno, lo que volvió inviable su continuidad.

