La histórica empresa Ascensores Cóndor, con más de 50 años de trayectoria en Ituzaingó, quedó envuelta en una serie de denuncias judiciales por presunta estafa y administración fraudulenta que suman un nuevo capítulo al conflicto que terminó con el cierre de la firma y la pérdida de 140 puestos de trabajo.

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La información fue publicada por Primer Plano Online, que reconstruyó el proceso a partir de testimonios y documentación vinculada a los expedientes judiciales.

La compañía había sido considerada durante décadas una industria de referencia en el país y Latinoamérica. Incluso, según una cotización judicial realizada en 2019, la firma estaba valuada en unos 12 millones de dólares.

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Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse luego del fallecimiento de su fundador.

El cambio de administración que marcó el comienzo de la crisis

Juan Luis Sánchez hijo, heredero y homónimo del fundador de Ascensores Cóndor, fue designado en abril de 2019 como administrador judicial del acervo hereditario, aproximadamente un año después de la muerte de su padre.

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De acuerdo con los testimonios recogidos por Primer Plano Online, a partir de ese momento comenzó un proceso de deterioro de la empresa que terminó desembocando en deudas, incumplimientos y finalmente el cierre de la planta.

El conflicto tomó estado público en diciembre del año pasado, cuando los trabajadores expusieron la situación que atravesaban. Los empleados venían percibiendo sus salarios de manera irregular y denunciaban que la situación laboral se había vuelto insostenible.

Finalmente, 140 familias de Ituzaingó quedaron sin su principal fuente de ingresos.

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Ascensores cobrados que nunca habrían sido entregados

Uno de los puntos más graves que surgieron de los expedientes está relacionado con reclamos de contratistas y clientes que habrían abonado importantes sumas de dinero por productos que nunca recibieron.

Dardo Milocco, exabogado de Ascensores Cóndor y cuñado de Sánchez, sostuvo que desde 2023 comenzó a tomar conocimiento de distintos reclamos.

“Varios contratistas reclaman por sumas importantísimas que habrían pagado por ascensores que no fueron entregados”, afirmó durante una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano, emitido por Somos, de Flow.

Según explicó Milocco, la situación sería de larga data y habría generado un perjuicio económico considerable.

Para dimensionar los montos involucrados, el exabogado señaló que fabricar un ascensor de las características de los que producía la compañía podía tener un costo de entre 25.000 y 30.000 dólares.

A partir de la documentación que pudo recopilar, estimó que existirían cerca de 200 productos cobrados por anticipado y que nunca fueron entregados.

Tres denuncias penales

La situación derivó además en presentaciones judiciales contra Juan Luis Sánchez.

El administrador enfrenta dos denuncias por estafa y otra por administración fraudulenta, que tramitan ante la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.

Una de esas presentaciones fue realizada por Adriana Susana Sánchez, en carácter de coheredera damnificada, y por Dardo Damián Milocco, su esposo, como acreedor de la sucesión.

En paralelo, Sánchez también tiene abiertos alrededor de 30 expedientes en la Ciudad de Buenos Aires vinculados con reclamos por ascensores que, según las presentaciones, no habrían sido entregados en tiempo y forma.

El denunciado ya fijó domicilio y se encuentra a disposición de la Justicia.

Nuevo administrador para la sucesión

Otro capítulo del caso se produjo recientemente. El pasado 7 de julio, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Morón resolvió designar un nuevo administrador judicial dentro del expediente principal de la sucesión.

El contador Gastón Adolfo Cavigliasso fue designado para ocupar ese cargo, aunque hasta el momento no había confirmado si aceptaba asumir la administración.

Milocco cuestionó además el tiempo que demandaron las distintas actuaciones judiciales y aseguró que durante años se presentaron reclamos relacionados con la falta de rendición de cuentas.

“Eso se convirtió en 8 años y en el cierre de la empresa”, sostuvo el abogado al referirse a las demoras que, según su interpretación, terminaron agravando la situación de la compañía.

Una empresa histórica que terminó en el abismo

El caso de Ascensores Cóndor expone así una situación que comenzó como un conflicto laboral y terminó involucrando denuncias penales, reclamos de clientes, una sucesión judicial y la pérdida de 140 puestos de trabajo.

La empresa, que durante décadas se había destacado por la fabricación de ascensores y había alcanzado una posición relevante en el mercado latinoamericano, terminó cerrando sus puertas en medio de una crisis cuya explicación, según los denunciantes, estaría vinculada principalmente con la administración de la firma y una acumulación de incumplimientos y deudas.

Mientras avanzan las causas judiciales, resta determinar el alcance de las responsabilidades denunciadas y el destino de los fondos correspondientes a los productos que, según los reclamos incorporados a los expedientes, habrían sido cobrados sin que los ascensores fueran finalmente entregados.