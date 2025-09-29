Después de tres días de mantener el corte en el ingreso a la planta en reclamo del pago completo de sus indemnizaciones, los trabajadores despedidos de Cerámica Cortines decidieron levantar el bloqueo.

El motivo del levantamiento fue la advertencia ante un eventual desalojo ordenado por la justicia y presiones de la empresa. Sin embargo, las medidas de fuerza podrían reanudarse si no hay avances concretos en las negociaciones.

Durante el conflicto, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) permanecieron custodiando el acceso a la fábrica, por si se intentaba mantener el corte. Según los trabajadores, el jefe del operativo les comunicó que había una orden de desalojo que se ejecutaría de no liberarse el paso.

Asimismo, fuentes ligadas a la protesta señalaron que la abogada Viviana Cetrángulo se presentó en el lugar y amenazó con denunciar penalmente a los obreros si persistían con la medida.

Los despedidos reclaman el pago total de las indemnizaciones adeudadas. Durante una audiencia en la Delegación provincial del Ministerio de Trabajo, la empresa propuso pagar el 80 % de la indemnización y repartirlo en 14 cuotas. Los trabajadores rechazaron esa oferta y exigieron el pago del 100 % en un plazo más acotado.

Desde la empresa, sostienen que las dificultades económicas hacen difícil un desembolso inmediato del monto íntegro pero los despedidos subrayan que no se trata de una concesión sino de un derecho que la compañía debe cumplir.

Los trabajadores ya anticiparon que, si no hay respuestas satisfactorias, retomarán medidas como movilizaciones o nuevas protestas frente al edificio fabril.

