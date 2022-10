A catorce días del cierre del mercado municipal de Bahia Blanca, los comerciantes y el municipio no llegan a un acuerdo. Los puesteros mantienen sus negocios abiertos, se hacen cargo de la limpieza y seguridad.

El dueño de un comercio lácteo que funciona en el mercado desde 1928 expresó al medio local La Nueva: “La situación es caótica. Tuve una reunión con ellos y me ofrecieron un local, pero es lo mismo que nada, porque no me confirmaron nada. Yo quiero que me dejen seguir trabajando hasta diciembre; ahí cerramos y armamos los locales durante todo enero, que es tranquilo. No se puede armar un local de un día para el otro y hay gente que no lo va a poder hacer".

Una de las propuestas del municipio fue reubicarlos y pagarles el alquiler por seis meses pero no determinaron las fechas de inicio y final de las obras del mercado municipal. Otros puestero, aseguro que “hay comerciantes que no logran conseguir su lugar. Desde el Municipio están buscando por la zona del centro, pero es prácticamente imposible. Los locales que hay son caros. Está difícil, no es fácil todo este proceso”.

“Que nos dejen trabajar hasta fines de diciembre para que podamos buscar algo conveniente para todos. No puedo armar un local de un día para otro, un local se arma en 30 días”, remarcó a frenteacano.com.ar

El comerciante afirmó que el municipio los presiona: “Nos quitaron el lugar para carga y descarga. Si alguien va a descargar y estaciona pasan los inspectores y hacen la multa. Antes pasaban cada 10 minutos y ahora pasan cada 5 minutos. Nos quieren ahorcar para que digamos “nos vamos”. Pero nosotros vamos a aguantar”.