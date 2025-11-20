Cinco ladrones entraron a la casa de Valeria Mazza en Acassuso, Partido de San Isidro. Los asaltantes quedaron registrados en cámaras de seguridad y, según las primeras hipótesis, serían adolescentes.

Ads

El episodio ocurrió cuando los delincuentes aparecieron en la puerta de la propiedad y se hicieron pasar por trabajadores cortadores de pasto. Pocos minutos después, saltaron el portón de entrada y lograron acceder al terreno.

La situación fue advertida por una de las hijas de Mazza, que estaba acompañada por una amiga y dos empleados. Al divisar la presencia de los intrusos, comenzó a gritar y los ladrones escaparon de inmediato.

Ads

En la fuga, dejaron una mochila que habían robado, y los investigadores analizan si se llevaron algo de adentro.

Ads