Cinco presos que se encontraban detenidos en una comisaría del barrio San Alberto, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, se fugaron el lunes por la noche a través del sistema de ventilación del edificio y son intensamente buscados por la policía.

La fuga tuvo lugar en la comisaría ubicada sobre la calle Pekín 4290, donde personal policial advirtió la ausencia de los cinco detenidos durante el conteo de rutina.

Según el parte policial, los presos que se fugaron fueron identificados como Tomás Agustín Gardenes (20), imputado por “lesiones leves”; Rodrigo Alejandro Araujo (20), acusado por “robo en poblado y en banda”; Matías Ezequiel Nahuel Alcántara (26), detenido por “robo calificado con arma y otros delitos”; Emanuel Javier Herrera (37), procesado por “robo simple”; y Fernando David Cisnero Palavecino, imputado por “resistencia a la autoridad”.

De acuerdo a la investigación, se estableció que los cinco hombres lograron escapar a través del sistema de ventilación que conecta con el techo de la comisaría.

Con motivo de la búsqueda para dar con los evasores, se despegó un importante operativo entre efectivos de Gendarmería Nacional y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de diferentes dependencias policiales.

Al momento del incidente, se encontraba de servicio la oficial ayudante Mara Ayelén Ibalo, mientras que la sargento Lucila Daniela Balmaceda cumplía funciones como guardia de calabozo. En tanto, el comisario Juan Gorbarán, titular de la seccional, no estaba en el lugar y había dejado la dependencia a las 21:30.

En el caso tomó intervención el fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 del Departamento Judicial La Matanza, quien se presentó en la comisaría junto con personal de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes. La fiscalía dispuso que se inicie una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por “evasión culposa”.

Aunque en un primer momento no se adoptaron medidas contra las policías, más tarde, por orden de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía de Provincia de Buenos Aires se ordenó que la oficial y la sargento sean desafectadas del servicio a modo preventivo mientras se investiga la fuga.