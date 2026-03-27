En un recinto colmado y atravesado por la tensión política, la sesión especial del Concejo Deliberante de General Pueyrredon por el Día de la Memoria terminó en un fuerte cruce entre concejales, organismos de derechos humanos y sectores de la oposición.

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El encuentro, realizado en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, comenzó cerca de las 10.30 con un clima ya caldeado. Previamente, el concejal libertario Rolando De Maio había encendido la polémica al afirmar que “no se puede aceptar que la historia se utilice como materia de adoctrinamiento”, lo que generó las primeras reacciones dentro del recinto.

Fuerte cruce en el Concejo Deliberante durante la sesión por el 24 de marzo https://t.co/U67bNCIAK2 pic.twitter.com/yoXIgvTrHI — ahoramardelplata (@ahoramdp) March 26, 2026

Como es habitual en este tipo de jornadas, expusieron sobrevivientes de centros clandestinos de detención y luego tomaron la palabra los ediles. Sin embargo, el desarrollo se vio interrumpido cuando concejales de La Libertad Avanza manifestaron su rechazo a uno de los discursos y se retiraron momentáneamente del recinto, en medio de la tensión.

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El momento de mayor conflictividad llegó durante la exposición del concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti, quien desplegó imágenes para respaldar su discurso —entre ellas fotos de dirigentes políticos y referencias al atentado a la AMIA— y cuestionó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En ese contexto lanzó la frase que encendió el escándalo: “Cincuenta años de democracia y no aprendieron un carajo”.

Gracias a los kukas, hoy me recibí de director de orquesta. Me gritan que me van a perseguir como a los nazis… y ni entienden lo que dicen. Yo no les tengo miedo. pic.twitter.com/DAkud8KgWE — Julián Bussetti (@julian_bussetti) March 26, 2026

La reacción fue inmediata. Desde las gradas, militantes y representantes de organismos de derechos humanos respondieron con carteles y consignas críticas. El cruce escaló rápidamente con gritos, abucheos e insultos, tanto entre concejales como con parte del público, lo que obligó a interrumpir por momentos la sesión.

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La jornada se dio además en un contexto de discusiones previas por proyectos vinculados al Faro de la Memoria y otras iniciativas sobre políticas de derechos humanos, lo que ya venía profundizando las diferencias entre los bloques.