Un conductor de 69 años fue interceptado por agentes de seguridad vial cuando circulaba por la Ruta 74, a la altura de General Madariaga. El hombre, oriundo de Pinamar, manejaba una camioneta Ford Ecosport a contramano, sin luces y sin cinturón de seguridad.

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El hecho ocurrió en el marco de un operativo dinámico llevado adelante por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial. Los agentes detectaron la peligrosa maniobra y lograron detener el vehículo a tiempo, evitando así una posible tragedia.

Tras la intervención, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente por las múltiples faltas cometidas, todas ellas consideradas de alta peligrosidad tanto para el conductor como para otros usuarios de la ruta.

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El procedimiento fue registrado mediante las cámaras instaladas en los móviles oficiales y las body cams utilizadas por el personal, herramientas que permiten documentar las intervenciones y fortalecer la transparencia en los controles.

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