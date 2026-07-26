Un joven, de 35 años, murió este sábado luego de sufrir un vuelco cuando circulaba a bordo de un Jeep en la playa de Necochea, en el sector cercano a los molinos eólicos.

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El accidente ocurrió alrededor pasadas las 18 horas. El vehículo circulaba a alta velocidad, tomó un sector con piedras y terminó volcando, según publicó Necochea Digital.

Tras el siniestro, acudieron al lugar efectivos de Prevención que se encontraban en Villa Zabala, personal de Defensa Civil y una ambulancia.

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El conductor, identificado como Santiago Duca, fue hallado inconsciente, con una fractura en una de sus piernas y sangrado por la boca. Las causas del siniestro son materia de investigación.

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