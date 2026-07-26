Circulaba en camioneta por las playas de Necochea, volcó y murió
La víctima manejaba un vehículo Jeep. Tras el accidente, fue trasladado pero no sobrevivió a las heridas provocadas por el siniestro.
Un joven, de 35 años, murió este sábado luego de sufrir un vuelco cuando circulaba a bordo de un Jeep en la playa de Necochea, en el sector cercano a los molinos eólicos.
El accidente ocurrió alrededor pasadas las 18 horas. El vehículo circulaba a alta velocidad, tomó un sector con piedras y terminó volcando, según publicó Necochea Digital.
Tras el siniestro, acudieron al lugar efectivos de Prevención que se encontraban en Villa Zabala, personal de Defensa Civil y una ambulancia.
El conductor, identificado como Santiago Duca, fue hallado inconsciente, con una fractura en una de sus piernas y sangrado por la boca. Las causas del siniestro son materia de investigación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión