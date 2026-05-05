El concejal de Unidad por Chascomús (Fuerza Patria), Lucio Alfonsín explicó en esta entrevista con LANOTICIA1.COM el proyecto de “círculo de ahorro previo”, una iniciativa que busca que los vecinos se organicen junto al municipio para costear obras viales ante la falta de financiamiento nacional.

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—Están proponiendo un proyecto que se llama “círculo de ahorro previo” para pavimentar barrios de Chascomús, una especie de cooperativismo vecinal. ¿En qué consiste?



—Ante la ausencia de financiamiento del Estado nacional, sobre todo para obras grandes como puede ser el pavimento, crear este programa de ahorro previo para infraestructura vial, a través del cual los vecinos puedan ir invirtiendo. Se tienen que poner de acuerdo los vecinos de la cuadra, hasta el 70% de los frentistas. Y ahí invertir en la compra de materiales para que la municipalidad, una vez que está el 50% de eso recaudado, pueda ejecutar la obra.



—En términos prácticos, vamos a suponer que hay una cuadra que se quiere pavimentar. ¿Cómo se organizan los vecinos? ¿Cómo interviene la política?



— En principio, el proyecto está ingresado por el bloque oficialista. Ingresó al Concejo Deliberante. La idea es que se trabaje en las comisiones del Concejo Deliberante y que se pueda ir mejorando y obteniendo consenso. Lo que dice el proyecto puntualmente es que se crea ese programa que, para pavimentar una cuadra, requiere del 70% de adhesión de los frentistas. Se fija un valor en unidades de metros de asfalto. El valor va a ser equivalente al costo de un metro cuadrado de la obra proyectada al momento del pago, eso para evitar hablar de cifras, que en este país es imposible poner en un proyecto una cifra por el tema de la inflación.



Después, el plan tiene distintas etapas. La primera es la suscripción, que es cuando abonan una cuota de ingreso y mensualidades hasta completar el 50% del total de la obra. Después viene la licitación, los sorteos. El municipio garantiza el inicio de la obra y después la ejecuta, ya sea el municipio directamente o terceros, o sea, una empresa tercerizada. Y finalmente, en la cuarta etapa, viene el pago del saldo restante por parte de los vecinos a través de esta cuenta abierta para el inicio.



—O sea, por ejemplo, hay vecinos que quieren hacer asfalto en su cuadra, ellos inician el pedido y ahí interviene el municipio para organizar esto.



—Sí, exactamente. La idea es eso, que los vecinos voluntariamente se asocien entre sí, que presenten el programa. Va a haber cuadras que van a tener prioridad por sobre otras, en relación a la infraestructura previa. Hay muchos barrios de Chascomús que ya tienen, por ejemplo, cordón cuneta, eso facilita mucho que se puedan iniciar las obras, y hay otros en donde no hay. Entonces, también eso termina redundando en el valor de la obra y en el tipo de intervención que se va a hacer.



Se puede hacer asfalto en calles sin cordón cuneta, como hay en algunos casos acá, manteniendo las zanjas, pero es una obra distinta. Puede ser asfalto negro o intertrabado también, que es una alternativa que han hecho varios vecinos en un esquema similar hace muchos años. Pero la idea es que sea voluntaria la adhesión. De todas maneras, interviene la política a través de las áreas de relaciones institucionales y demás de la municipalidad, para coordinar con los diferentes grupos de vecinos y que se puedan organizar.

—Hago mención a la política porque al principio Milei decía que los vecinos se organicen y hagan lo que tengan que hacer pero acá, la pata municipal es fundamental.



—Sí. Acá no es que le estamos haciendo caso a Milei. En realidad, no nos queda otra porque el gobierno nacional cortó la obra pública, entonces hay que buscar alguna alternativa. La provincia de Buenos Aires está ayudando muchísimo en la medida de sus posibilidades, pero acá tenemos más de 10 obras que se ejecutaban con fondos nacionales paralizadas, que tienen que ver con asfalto y con otras muchas cosas.



Ante esta ausencia del Estado nacional, se promueve esto, pero es algo mixto. No es que los vecinos solos se organizan y tiran asfalto en la calle, que es pública. La idea es que sea una tarea coordinada entre el Estado municipal y los particulares. De hecho, se propone una parte activa del municipio, no solo organizando a los vecinos, sino creando la cuenta para el círculo de ahorro y después siendo quien contrata o ejecuta la obra.



—¿Y el 30% restante? Si se alcanza el 70% y hay un 30% que no está de acuerdo, ¿Cómo funciona?



—Mirá, lo que está puesto, y esto es algo que vamos a discutir en comisiones, es que para la apertura del círculo se requiere la adhesión voluntaria de al menos el 70% de los frentistas de la cuadra. Después de alcanzado ese quórum, la adhesión será obligatoria para la totalidad de los frentistas bajo el régimen de contribución por mejoras.



—¿Y si no pueden afrontar el pago?



—Esa es la cuestión que va a surgir. Puede quedar como una contribución por mejora que tenga que pagar como una tasa municipal.



—¿Tienen un costo estimado?



—Sí, entre 60 y 80 millones de pesos por cuadra.



—¿Y dividido entre los frentistas es pagable?



—Es menos de un millón por frentista. No es algo que alguien pueda pagar de una sola vez, pero en este círculo de ahorro, con el tiempo, al menos al valor actual, sí.



—¿Qué plazo se estima para una obra?



—La verdad que no lo tengo especificado. No son obras sencillas. Depende mucho del trabajo previo que tenga la calle.



—¿Esto implica empleo local?



—Sí, la idea es avanzar en eso, que las empresas que se contraten sean locales, para generar empleo a nivel local, ya que la paralización de la obra pública dejó a muchas empresas con menos trabajo.



—¿Qué es la “cuenta afectada”?



—Es la cuenta donde va a ingresar el dinero. Se crea para que el vecino confíe en que no va a ir a la cuenta general del municipio. Solo se puede usar para este fin.

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—¿Los vecinos pueden hacer un seguimiento de los fondos?



—Sí. Todas las cuentas municipales tienen carácter público. Se pueden seguir desde el Concejo Deliberante y también hay mecanismos de acceso para los vecinos.



—¿Habrá informes públicos de avance?



—Sí, esa sería la idea.



—¿Es solo para pavimento?



—En principio sí, para pavimento, ya sea asfalto o intertrabado.



—¿Hay consenso político para aprobarlo?



—Entiendo que sí. Es una iniciativa del bloque oficialista, que está en minoría, e ingresó recientemente. Fue girado a tres comisiones. Ahí se trabajará, se convocará a especialistas y al Ejecutivo. Creo que con el tiempo se van a lograr los consensos necesarios.



—¿Qué le dirías a un vecino que duda en sumarse?



—Que es una forma de organizarse entre vecinos para llevar adelante mejoras. En Chascomús ya hay experiencia en esto, por ejemplo con obras de gas o cloacas. La dificultad principal es tener capacidad de ahorro, pero la idea es que sea transparente y que tenga continuidad en el tiempo con consenso político.



Me parece importante el consenso con todos los bloques políticos para que sea una política de estado y que el día de mañana, si gobierna otro intendente, que se sepa que estas obras podrían tener continuidad.



—¿Hay experiencias similares?



—Sí, en otras localidades se han ensayado. La idea de la contribución por mejoras y la organización vecinal ya existe.



—¿Cuándo podría avanzar el proyecto?



—Vamos a pedir que se trabaje rápidamente. Si avanza, podría llegar al recinto entre mayo y junio para ser votado.

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