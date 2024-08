El ex jefe de la Unidad Médica Presidencial deberá declarar el próximo 5 de septiembre. Federico Saavedra fue apuntado por la denunciante, Fabiola Yañez, de haber encubierto a Fernández en los casos de violencia perpetrados en Casa Rosada.

Su testimonio (como testigo, ya que no está imputado) será importante para el futuro de la investigación judicial. No obstante, los registros oficiales de la Quinta de Olivos no lo ubicarían en el lugar de los hechos en fechas clave. Saavedra no fue a la residencia el 11 y 12 de agosto de 2021, cuando se habrían registrado algunas de las agresiones del ex presidente.

En cambio, estuvo tres veces en el mes de julio de 2021, otra fecha mencionada por la ex Primera Dama.