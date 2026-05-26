La automotriz francesa Citroën dejará de producir la Berlingo en la planta de El Palomar, ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero. La decisión, impulsada por el Grupo Stellantis, abre un escenario de incertidumbre laboral para cientos de trabajadores, en medio de suspensiones y un nuevo esquema de retiros voluntarios.

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Con la salida de la línea de montaje de la Citroën Berlingo Furgón finalizará una historia de producción nacional de la marca francesa que comenzó en 1960 y que dejó modelos emblemáticos como el 2CV, el 3CV y más recientemente el C4 Lounge, último vehículo de pasajeros fabricado en el país.

A partir de ahora, la estrategia regional de Citroën quedará concentrada principalmente en Brasil, donde se producen los modelos C3, Basalt y Aircross, mientras que el utilitario Jumpy continuará fabricándose en Uruguay.

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La Berlingo nacional será reemplazada por la nueva Berlingo Work Van L2 importada desde España.

La medida también impactará sobre la producción de la Peugeot Partner, vehículo gemelo dentro del Grupo Stellantis, que también dejará de fabricarse en la planta bonaerense.

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De esta manera, El Palomar quedará enfocada exclusivamente en la fabricación de los modelos Peugeot 208 y 2008.

En paralelo, la empresa comunicó nuevas suspensiones para las próximas dos semanas y anticipó además un parate programado entre el 13 y el 26 de julio.

La caída de la demanda interna y la fuerte retracción de las exportaciones hacia Brasil aparecen entre los principales factores que explican la reestructuración industrial.

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En ese contexto, la automotriz comenzó a ofrecer retiros voluntarios a decenas de operarios. Según trascendió, las propuestas incluyen entre cinco y siete salarios adicionales para quienes acepten desvincularse.