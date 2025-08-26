El episodio vial fue protagonizado por Claudia Villafañe en Núñez, en las inmediaciones del Puente Labruna, sobre la avenida Udaondo. Según el parte policial, la exesposa de Diego Maradona circulaba a bordo de una camioneta cuando realizó un giro en “U” en un sector no permitido y chocó contra otro vehículo.

El informe oficial precisó que la conductora del otro rodado resultó ilesa, mientras que Villafañe sufrió una herida superficial en la cabeza. La lesión no revestía gravedad y la empresaria se dirigió por sus propios medios a un centro de salud cercano para recibir atención.

Según informó el medio TN, el hecho fue catalogado como un choque menor con heridos leves y no provocó mayores complicaciones en el tránsito de la zona. En diálogo con Marina Calabró, Villafañe aseguró: “Fue un choque nada más”. También habló con Guido Záffora, a quien le reiteró: “Estoy bien”.

