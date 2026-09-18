La Justicia confirmó la clausura preventiva por 180 días del autódromo Roberto José Mouras de La Plata, tras la detección de una serie de irregularidades que, según informes técnicos, representan un riesgo para deportistas, trabajadores y espectadores.

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La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata, Marcela Garmendia, quien ratificó el pedido formulado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, en el marco de una investigación vinculada a deficiencias administrativas y de seguridad en la habilitación del predio ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49,5.

La causa se originó tras un allanamiento realizado el pasado 17 de mayo, cuando más de 50 efectivos de la Policía Federal Argentina inspeccionaron las instalaciones mientras se desarrollaba una competencia. La investigación comenzó a partir de una denuncia por el almacenamiento de combustible fuera de las normas vigentes.

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Durante el proceso se elaboraron informes técnicos que detectaron 13 irregularidades eléctricas, ocho de ellas catalogadas como de alto riesgo. Entre las principales observaciones figuran tableros precarios, cables sin canalización adecuada y un grupo electrógeno con pérdidas de combustible sobre el suelo.

Los peritajes también revelaron la ausencia de planes de emergencia y serias deficiencias estructurales, como sectores de tribunas con corrosión y deterioro que podrían afectar la integridad del público.

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El abogado Alfredo Drocchi, representante del denunciante Julio Politano, sostuvo en declaraciones a Carburando Radio que “Porque Díos es grande, no hubo un Cromañón del automovilismo” y advirtió sobre las falencias de seguridad constatadas por especialistas. Además, mencionó la posible aplicación del artículo 193 del Código Penal, que sanciona la organización de competencias cuando se incrementan riesgos que puedan derivar en una tragedia.

En la resolución judicial, la magistrada consideró que las anomalías detectadas configuran un “grave y patente riesgo de vida”. La medida ya fue notificada a las autoridades del autódromo, a la ACTC, presidida por Hugo Mazzacane, y al Automóvil Club La Plata, encabezado por Gastón Mazzacane.

Mientras permanezca vigente la clausura, distintas categorías del automovilismo nacional analizan trasladar sus competencias a otros escenarios, entre ellos los autódromos de San Nicolás, Olavarría y Balcarce.