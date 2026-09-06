El geriátrico David de Mar del Plata, fue clausurado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires luego de que se detectaran distintas irregularidades en su funcionamiento. Además del cierre, la empresa responsable recibió una multa económica.

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La medida fue establecida mediante una resolución de la cartera sanitaria bonaerense, que consideró que las deficiencias constatadas durante las inspecciones representaban un “flagrante peligro para la salud de los pacientes”.

La clausura se produce pocas semanas después de que el establecimiento quedara en el centro de una investigación penal por presuntas agresiones contra dos mujeres mayores alojadas allí.

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Una clausura que podría no ser definitiva

Según surge de la resolución, la medida no implica necesariamente el cierre definitivo del geriátrico.

El establecimiento podrá solicitar que la clausura quede sin efecto una vez que haya corregido las irregularidades detectadas. Para ello, deberá intervenir nuevamente la autoridad sanitaria y comprobar que las condiciones del lugar se ajusten a la normativa vigente.

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Hasta que esa verificación se concrete, el cierre continuará vigente.

La resolución provincial no difundió en detalle cada una de las deficiencias encontradas durante las actuaciones administrativas, aunque sí estableció que la gravedad de las irregularidades justificaba tanto la clausura como la sanción económica.

El antecedente que había puesto al geriátrico bajo la lupa

La decisión sanitaria se conoce después de una investigación penal iniciada a fines de julio, cuando las cámaras de seguridad del establecimiento registraron episodios de presunto maltrato contra dos residentes de 83 y 93 años.

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Por esos hechos fue imputado Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, quien se desempeñaba como cuidador.

Según informó La Capital, uno de los episodios ocurrió el 27 de julio, cuando Cichero se encontraba alimentando a una mujer de 83 años. De acuerdo con la acusación fiscal, la habría golpeado con una cuchara, provocándole lesiones que fueron consideradas graves.

Las cámaras también registraron otro episodio que involucró a una residente de 93 años, además de una situación posterior en la que una trabajadora del establecimiento denunció haber recibido amenazas luego de advertir sobre lo ocurrido.

El cuidador permanece detenido

La investigación judicial avanzó durante agosto y el fiscal Carlos Russo solicitó la prisión preventiva de Cichero. Finalmente, el juez de Garantías Daniel De Marco dictó la prisión preventiva y ordenó que continuara detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La imputación comprende lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, de acuerdo con la información publicada por La Capital.

Entre las principales pruebas incorporadas al expediente se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad, informes médicos, testimonios, fotografías y registros de comunicaciones.

La mujer de 83 años fue posteriormente trasladada por su familia a otro establecimiento.

Ahora, el foco está puesto en las condiciones del lugar

Con la clausura dispuesta por el Ministerio de Salud bonaerense, el geriátrico deberá regularizar las deficiencias detectadas antes de poder retomar su funcionamiento.

La medida administrativa se suma así a la causa penal que ya investigaba los presuntos episodios de violencia y coloca nuevamente bajo la lupa las condiciones de atención y cuidado de los adultos mayores alojados en el establecimiento.