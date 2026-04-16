La celebración por el 142° aniversario de Claypole comenzará este viernes desde las 15.00 horas con el tradicional acto institucional llevado adelante por el Ejecutivo Municipal.

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Los festejos tendrán lugar sobre la Avenida 17 de Octubre en inmediaciones de la Estación Ferroviaria, con una variada agenda cultural que incluye la presentación de artistas locales, además de numerosas actividades recreativas se informó oficialmente.

A su vez, a partir de las 16.00, actuarán Ingenia - Trashumante, Dúo Paredes - Espinosa, Ballet El Bagual, Luz de Amanecer, Los Sacha Changos, el Ballet Chaquipura y por último el Grupo Naypa - Ballet Irupe.

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El sábado, en tanto, los shows en vivo comenzarán a las 17.00 con la presentación de La Boina de Don Pedro, La Orquestilika, Sensei y Llamecan Raiquen.

Por último, el domingo el desfile artístico comenzará a las 15.30 con música y Zumba con Ale-Sabrina y seguirá con el Ballet Pachamia, Actitud de Barrio, la Murga como suena la Percu, Axel Benítez y Kevin Leonel.

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