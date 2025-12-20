Luego de jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará este sábado un cambio en las condiciones meteorológicas, con lluvias y un descenso moderado de la temperatura. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ads

De acuerdo al pronóstico oficial, el inicio del fin de semana estará marcado por una jornada inestable, con precipitaciones a lo largo de todo el día. La temperatura máxima alcanzaría los 27 grados, mientras que la mínima rondaría los 24.

En cuanto al domingo, se espera una mejora gradual del tiempo. No se prevén lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas volverán a subir levemente, con una máxima estimada en 29 grados y una mínima cercana a los 23.

Ads

Ads