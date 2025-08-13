En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esta semana continúa con fuertes vientos y un notable descenso de la temperatura.

Este miércoles se prevé ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h y temperaturas que rondan entre los 10 °C y 15 °C. El jueves, los vientos giran al este y se debilitan, consolidando un aire frío con mínimas estimadas por debajo de 2 °C en sectores del Conurbano. Ya el viernes, se esperan vientos son moderados del este y las temperaturas máximas no superan los 13 °C, mientras las mínimas oscilan entre 7 °C y 13 °C.

El fin de semana promete un leve repunte de la temperatura, pero no se descarta cierta inestabilidad con nubosidad variable y, hacia el final del sábado o el domingo, podrían darse lloviznas aisladas.

A partir del lunes, se espera el desarrollo de un proceso de ciclogénesis en el este del país. Esto podría generar un sistema de baja presión con lluvias generalizadas desde la noche del martes 19, que se extenderían hasta la madrugada y la mañana del miércoles 20.

Las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes, con acumulados estimados entre 25 y 50 mm, y no se descartan tormentas aisladas acompañadas de vientos intensos. Durante esos días, las temperaturas máximas caerían a unos 19 °C el martes y apenas 15 °C el miércoles, con mínimas que oscilarían entre 5 °C y 9 °C.

El jueves 21 vuelve el frío con mínimas pronosticada en 3 °C y máxima de 13 °C, cielo parcialmente nublado a despejado. Condiciones similares se mantendrían el viernes 22, mientras que el sábado traerá cielo mayormente nublado sin lluvias importantes.