El mal tiempo se instaló sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires y persistirá, al menos, hasta el viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona norte y centro del territorio bonaerense registran cielos nublados, chaparrones intermitentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Ads

Durante la tarde, las lluvias continuarán de manera dispersa, aunque se espera una mejora hacia la noche. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 17°C, mientras que la mínima se ubicará en 10°C, con vientos predominantes del este.

Desde Meteored detallaron que “tanto miércoles como jueves mantendrán esta circulación de aire frío y húmedo del sudeste, que poco a poco se irá posicionando del este”.

Ads

Mejora gradual y ascenso de temperatura

Para este jueves, comenzará un lento proceso de ascenso térmico. La máxima llegará a 20°C y la mínima será de 13°C, con cielo mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, y una baja probabilidad de lluvias (10%).

Ads

El viernes marcará el regreso del clima más templado: la máxima alcanzará los 24°C, con cielo parcialmente nublado y vientos que rotarán hacia el norte. “El viernes 31 podemos indicarlo como el día en el que finalmente se normalizarán las temperaturas sobre Buenos Aires”, indicaron desde Meteored.

Fin de semana más cálido y sin lluvias

El inicio de noviembre traerá condiciones más agradables. El sábado, impulsadas por el viento norte, las temperaturas podrían llegar a 26°C, con baja probabilidad de lluvias y algunas nubes pasajeras.

Ads

El domingo volvería a presentarse más soleado en el AMBA y con muy poco cambio de temperaturas, a la espera de otra tarde primaveral que superaría levemente los 25°C.

Panorama en el interior bonaerense

En el resto de la provincia, el SMN informó que este miércoles predomina la nubosidad variable, con cielos despejados en el suroeste (desde Trenque Lauquen hasta Monte Hermoso). Hacia la tarde, casi todo el territorio bonaerense presentará cielos parcialmente nublados.

El jueves aumentará la cobertura nubosa en las regiones centro, norte y este, y el viernes podrían registrarse tormentas aisladas en el suroeste, especialmente en Coronel Suárez, Pigüé, Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos y Necochea.

Durante el fin de semana, se espera que esas localidades disfruten de mañanas soleadas y tardes con nubosidad variable, sin riesgos de precipitaciones.