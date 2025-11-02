Tras varios días de variaciones en el estado del tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un cambio brusco de condiciones para este domingo en el Conurbano bonaerense, con lluvias intermitentes, vientos moderados y un marcado descenso de temperatura.

De acuerdo con el informe actualizado, la jornada comenzó con una mínima de 19 grados y precipitaciones durante las primeras horas del día. Las lluvias persistirán hasta la tarde, aunque se espera que las ráfagas de viento del sector este, de hasta 22 km/h, contribuyan a mejorar las condiciones hacia la noche.

Durante el mediodía, el termómetro podría alcanzar los 20 grados, y en la tarde registraría un leve repunte hasta los 25 grados de máxima, antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse.

El SMN anticipa que la inestabilidad se mantendrá parcialmente en el inicio de la semana, aunque con menor probabilidad de lluvias y temperaturas más templadas.

En tanto, las autoridades recomendaron precaución al conducir y evitar actividades al aire libre durante los chaparrones, especialmente en zonas con calles anegadas o baja visibilidad.

