El fin de semana largo de Carnaval ya arranca y, si bien distintos pronósticos advierten sobre tormentas en la provincia de Buenos Aires, el panorama no será de cuatro días consecutivos de lluvia. Según los últimos informes meteorológicos, habrá inestabilidad en distintos momentos —con especial atención el domingo— pero también períodos de mejora, especialmente el sábado.

Tras el paso de un frente frío que dejó tormentas aisladas con granizo en el AMBA, las condiciones tienden a estabilizarse y el calor extremo da una tregua.

Viernes 14: baja el calor y aumenta el viento

El viernes cerrará la semana con ambiente más templado en el Área Metropolitana y buena parte del norte y centro bonaerense.

Cielo parcial a algo nublado.

Máximas entre 26 y 28 °C en el AMBA y alrededores.

Viento del este en intensificación, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

Además, se espera una leve a moderada crecida del Río de la Plata hacia la tarde y noche, con pleamares que podrían rondar los 2,50 metros en puertos del área metropolitana.

En el interior de la provincia —incluyendo el centro y la zona oeste— también predominarán condiciones estables y temperaturas más agradables en comparación con el inicio de semana.

Sábado 15: el mejor día del fin de semana largo

El sábado se perfila como la jornada más favorable para actividades al aire libre en la provincia de Buenos Aires.

Cielo parcialmente nublado.

Máximas entre 26 y 27 °C en el AMBA.

Ambiente algo ventoso, con ráfagas del este que podrían alcanzar los 45 km/h.

En la costa atlántica bonaerense —como en Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar— se espera una jornada mayormente aprovechable, con nubosidad variable y temperaturas templadas.

Recién hacia la noche podrían comenzar a desmejorar las condiciones, con lluvias que —de concretarse— llegarían en general pasada la medianoche.

Domingo 16: probables tormentas fuertes, pero con mejora hacia la tarde

El domingo será el día más inestable del fin de semana largo. La combinación de aire cálido y húmedo proveniente del norte con el avance de un nuevo frente frío desde la Patagonia favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas.

Modelos como el ECMWF anticipan que la madrugada y la mañana podrían presentar tormentas localmente fuertes, con lluvias abundantes como principal riesgo en el AMBA y el noreste provincial.

Sin embargo, hacia la tarde se prevé una mejora temporaria:

Cielo mayormente nublado.

Ambiente muy húmedo.

Disminución gradual de la intensidad de los fenómenos.

Es decir, no sería un domingo completamente perdido, aunque habrá que estar atentos a eventuales alertas meteorológicas.

Lunes y martes de Carnaval: inestabilidad intermitente

Para los feriados del lunes 17 y martes 18, el panorama sigue siendo variable. Los pronósticos indican la permanencia de una masa de aire cálido y húmedo sobre la provincia, lo que podría favorecer:

Chaparrones aislados.

Tormentas puntuales, algunas eventualmente fuertes.

Mejoras temporarias entre eventos.

En ciudades del interior como La Plata, Bahía Blanca y Tandil, el comportamiento sería similar: períodos de nubosidad e inestabilidad alternando con lapsos sin precipitaciones.

Carnaval con ventanas de buen tiempo en Buenos Aires

En síntesis, el fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires no estará dominado por lluvias continuas.

El sábado aparece como el día más estable y recomendable para planes al aire libre.

El domingo concentraría el mayor riesgo de tormentas fuertes, sobre todo en la primera mitad del día.

Lunes y martes presentarían inestabilidad intermitente, pero no precipitaciones permanentes.

Para quienes viajen o participen de festejos de Carnaval, la clave será seguir las actualizaciones oficiales y consultar alertas vigentes, especialmente el domingo.