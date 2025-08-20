El miércoles 20 de agosto comenzó inestable en La Plata y gran parte de la Provincia de Buenos Aires. Desde la madrugada se registraron lluvias débiles y cielo mayormente nublado, con temperaturas frescas que rondan los 13 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos para la región hasta la tarde, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar entre 65 y 80 km/h. La recomendación es evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse .

De acuerdo al pronóstico, hacia el mediodía las lluvias cesarán y el cielo comenzará a mostrar algunas mejoras. Para la tarde se esperan intervalos de sol, con una temperatura máxima cercana a los 16 °C y vientos que irán perdiendo intensidad, de acuerdo a lo que informó La Nación e Infocielo.

En el resto de la Provincia, las condiciones son similares: cielo cubierto durante la mañana, viento fuerte del sudoeste y paulatina mejoría con el correr de las horas. En zonas del AMBA y el litoral bonaerense, también rige la misma alerta meteorológica.

