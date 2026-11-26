El Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca concretó la destrucción de 397 kilos de droga que habían sido secuestrados en distintos allanamientos y operativos judiciales. Se trató del duodécimo procedimiento de incineración de estupefacientes realizado por el Departamento Judicial.

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El operativo se llevó adelante el 20 de noviembre e incluyó cocaína y marihuana procesadas y fraccionadas para su comercialización, además de semillas de cannabis sativa y pastillas correspondientes a distintas drogas sintéticas.

Las sustancias provenían de procedimientos impulsados por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 19, en el marco de 1.502 investigaciones penales desarrolladas durante los últimos años.

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La destrucción contó con autorización judicial definitiva, luego de un relevamiento técnico anual de los expedientes. Según se informó oficialmente, los 397 kilos incinerados representan apenas una parte del material que permanece almacenado en los depósitos de la fiscalía.

El procedimiento se realizó con la colaboración del municipio de Bahía Blanca, que aportó el traslado de las sustancias, y del personal del cementerio local, que llevó adelante la quema bajo supervisión.

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