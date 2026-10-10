La Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tuvo un desenlace lleno de incidentes. Max Verstappen se quedó con la victoria, en una competencia que comenzó con media hora de demora por la intensa lluvia y terminó con apenas 13 de los 22 monoplazas que tomaron la salida cruzando la meta.

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El argentino Franco Colapinto debió abandonar en los primeros giros, cuando circulaba detrás del auto de seguridad, en medio de una serie de retiros por problemas mecánicos. La competencia también quedó marcada por un accidente entre los pilotos de McLaren en los metros finales.

Colapinto abandonó por un presunto problema mecánico

La carrera comenzó con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La intensa lluvia que cayó sobre el circuito obligó a retrasar media hora la largada de la Sprint.

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En el inicio, George Russell superó a Verstappen y tomó la punta con su Mercedes. Sin embargo, cuando estaba por completar la primera vuelta y comenzar el segundo giro de los 20 previstos, el británico perdió el control de su monoplaza y se estrelló, lo que provocó la aparición de la bandera roja.

En ese primer tramo de la competencia se produjeron varios abandonos. Colapinto quedó fuera de carrera por un presunto inconveniente mecánico, al igual que Isack Hadjar, Lance Stroll y Sergio “Checo” Pérez, quienes también debieron retirarse por distintos problemas.

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La interrupción obligó a detener la competencia y reorganizar la salida. Tras el relanzamiento, Verstappen consiguió mantener el control de la carrera y administrar la ventaja hasta la bandera a cuadros.

Accidente insólito entre los McLaren en el final

Cuando parecía que la Sprint terminaría sin mayores sobresaltos tras el relanzamiento, un incidente inesperado cambió el panorama en los últimos metros.

Oscar Piastri y Lando Norris, los dos pilotos de McLaren, protagonizaron un choque cuando peleaban por el cuarto y quinto puesto. El contacto entre ambos compañeros de equipo tuvo consecuencias directas en la clasificación final.

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Piastri, que marchaba cuarto, no pudo continuar y abandonó la competencia. Norris, por su parte, perdió posiciones y terminó en el octavo lugar, aunque logró sumar un punto.

El incidente se convirtió en uno de los momentos más llamativos de una Sprint que ya había estado marcada por la lluvia, los despistes y los problemas mecánicos.

Verstappen se quedó con la victoria en Singapur

Con los incidentes resueltos y tras una competencia accidentada, Verstappen se llevó el triunfo de la Sprint, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El italiano Andrea Kimi Antonelli terminó cuarto, mientras que Liam Lawson finalizó quinto. Ollie Bearman se ubicó sexto y Nico Hülkenberg ocupó el séptimo puesto.

Norris completó los ocho primeros lugares y se quedó con el último punto disponible, mientras que Pierre Gasly cruzó la meta en la novena posición.