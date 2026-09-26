Colapinto chocó a Gasly y los dos Alpine quedaron fuera del GP de Azerbaiyán
El piloto argentino protagonizó un incidente con su compañero durante el relanzamiento posterior al auto de seguridad. George Russell ganó una carrera marcada por los abandonos.
Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y los dos Alpine quedaron fuera de competencia en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado en el circuito callejero de Bakú.
El incidente se produjo durante el relanzamiento de la carrera tras la salida del auto de seguridad. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el Alpine de su compañero de equipo.
Como consecuencia del choque, los dos autos de Alpine debieron abandonar una carrera que ya había tenido diferentes situaciones de tensión sobre el exigente trazado urbano de Bakú.
Russell se quedó con la victoria
En una carrera caótica, George Russell se quedó con el primer puesto y consiguió el triunfo para Mercedes.
El podio lo completaron Max Verstappen, en la segunda posición, e Isack Hadjar, que terminó tercero.
Charles Leclerc finalizó cuarto y Andrea Kimi Antonelli ocupó la quinta posición. Más atrás, Lewis Hamilton terminó sexto, mientras que Arvid Lindblad fue séptimo.
Esteban Ocon, Ollie Bearman y Carlos Sainz completaron las posiciones que otorgaron puntos, al finalizar octavo, noveno y décimo, respectivamente.
Para Alpine fue una jornada negativa, ya que ninguno de sus dos pilotos pudo completar la competencia. El accidente entre Colapinto y Gasly se produjo en un momento clave y dejó al equipo sin representación en pista.
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