Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly y los dos Alpine quedaron fuera de competencia en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado en el circuito callejero de Bakú.

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El incidente se produjo durante el relanzamiento de la carrera tras la salida del auto de seguridad. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra el Alpine de su compañero de equipo.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Como consecuencia del choque, los dos autos de Alpine debieron abandonar una carrera que ya había tenido diferentes situaciones de tensión sobre el exigente trazado urbano de Bakú.

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Russell se quedó con la victoria

En una carrera caótica, George Russell se quedó con el primer puesto y consiguió el triunfo para Mercedes.

El podio lo completaron Max Verstappen, en la segunda posición, e Isack Hadjar, que terminó tercero.

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Charles Leclerc finalizó cuarto y Andrea Kimi Antonelli ocupó la quinta posición. Más atrás, Lewis Hamilton terminó sexto, mientras que Arvid Lindblad fue séptimo.

Esteban Ocon, Ollie Bearman y Carlos Sainz completaron las posiciones que otorgaron puntos, al finalizar octavo, noveno y décimo, respectivamente.

Para Alpine fue una jornada negativa, ya que ninguno de sus dos pilotos pudo completar la competencia. El accidente entre Colapinto y Gasly se produjo en un momento clave y dejó al equipo sin representación en pista.