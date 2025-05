El piloto argentino Franco Colapinto vivió una jornada difícil en la clasificación del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2025. A pesar de mejorar sus tiempos respecto a las prácticas libres, no logró avanzar más allá de la Q1 y finalizó en la última posición con un tiempo de 1:12.597. Sin embargo, debido a sanciones impuestas a otros competidores, largará desde la 18ª posición en la carrera del domingo .

Durante la sesión clasificatoria, Colapinto y su compañero en Alpine, Pierre Gasly, optaron por iniciar con neumáticos medios, una estrategia que no rindió frutos en las estrechas calles de Montecarlo. Ambos pilotos cambiaron a compuestos blandos hacia el final de la Q1, pero no lograron mejorar significativamente sus tiempos y el equipo francés que no pudo ser competitivo durante todo el fin de semana, volvió a quedar lejos de los equipos de punta.

El pilarense no se guardó nada frente a los micrófonos y expresó su descontento con el auto y las dificultades para adaptarse.

El Gran Premio de Mónaco tendrá a Lando Norris partiendo desde la primera posición tras marcar el récord de vuelta del circuito y arrebatarle a último momento la pole al piloto de Ferrari Charles Le Clerc que había dominado todas las sesiones de prácticas

La carrera del domingo representará la segunda participación de Colapinto en la temporada 2025 de Fórmula 1, tras su debut en Imola, donde finalizó en la 16ª posición. Actualmente, se encuentra en el puesto 21 del campeonato de pilotos, aún sin sumar puntos .