El piloto de Alpine se mostró apesadumbrado tras el viernes y contó sus sensaciones en lo que fue la primera jornada del GP de España, novena fecha de F1. Hoy quedó lejos de la punta y de su compañero Pierre Gasly.

“Fue complicado, no encontré el ritmo. El auto estaba muy desconectado de adelante y de atrás, con la goma dura fue bastante peor. Un día muy duro, tratando de entender la data y dónde pierdo. Pero físicamente hay lugares en los que no puedo recuperar tanto tiempo. Estoy tratando de entender todo y volver más fuerte mañana”, contó Colapinto.

Colapinto vivió dos entrenamientos muy complicados en los que finalizó último en ambos y lejos del líder del día (Oscar Piastri) y a 918 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien firmó el octavo tiempo del día.

Si bien hay algunas diferencias en los dos autos de Alpine, el argentino explicó: “Pierre tiene un fondo nuevo y un par de cosas diferentes, pero nada que marque tanta diferencia. Hay que ver la data y entender un poco mejor y traer soluciones y respuestas para mañana. Fue un día en el que no me sentí cómodo, fue complicado, lejos, no me es fácil de explicar la pérdida”.