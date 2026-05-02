El argentino clasificó en octavo lugar para la carrera principal del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó en la 10° colocación, ambas mismas posiciones que para la clasificación sprint.

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LA FELICIDAD DE FRANCO COLAPINTO TRAS HABER ENTRADO A LA Q3 😭🇦🇷 pic.twitter.com/Rbu5dYjctA — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) May 2, 2026

El oriundo de Pilar logró un tiempo de 1:28.762 en la Q3 (a 0.964 del poleman Kimi Antonelli -Mercedes-) y largará por encima de su compañero Pierre Gasly, que terminó décimo.

En conjunto se trata de una mejora para el auto #43 ya que se suma esto a la clasificación para la carrera sprint (8°), que se disputó este mediodía, y donde Colapinto terminó 10°. De esta forma iguala su mejor posición de partida para una carrera grande como la lograda con Williams en 2024 para el Gran Premio de Azerbaijan.

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"ESTOY CONTENTO, HICE UNA QUALY MUY SOLIDA". Franco Colapinto confesó que está CÓMODO con el auto, pero que aún le faltan cositas, como el alerón trasero del #43.



📺 #MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mbJnrzKGnL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

“Estoy contento, hice una qualy muy sólida", dijo al finalizar. "Me sentí cómodo con el auto, llevando el auto un poco más al límite el auto”, añadió

La carrera está programada para las 17 hora argentina este domingo. Se prevé mal tiempo por lo que podría haber cambios de última hora.

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