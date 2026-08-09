Pilar
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Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1: Terminó 15° y Alpine confirma su retroceso sin sumar puntos
Colapinto en el GP de Hungría: Cómo sigue el cronograma tras el accidente en la práctica y lo que viene tras el receso
Colapinto resistió a Gasly, le dio el único punto a Alpine y dejó un guiño a la Selección: "Lo importante viene ahora"
El pilarense Franco Colapinto largará 11° en Bélgica y explicó las dificultades del Alpine: "Es un auto impredecible"
Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1: La preocupación que planteó antes del arranque
Llaryora y el intendente Federico Achával dialogaron sobre educación y desarrollo junto a referentes de América Latina
Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Formula 1: Alpine da un paso atrás y el argentino terminó 15°
La fuerte autocrítica de Colapinto tras la clasificación del GP de F1 en Austria: “Una pena, el auto andaba bien”
Colapinto en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1: El pilarense llega con la ilusión de seguir sumando puntos
Tragedia en Panamericana: murió un hombre tras ser atropellado por una camioneta a la altura de Pilar
Brutal ataque a un colectivero en Pilar: un pasajero le fracturó el pómulo con una manopla y sigue prófugo
De la alegría a la bronca: sancionaron al pilarense Franco Colapinto y perdió dos puestos en el GP de Barcelona
¡Gran remontada del pilarense Franco Colapinto! Terminó octavo en Barcelona y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1
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