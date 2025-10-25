El pilarense finalizó en el 20° lugar en la Q1 del Gran Premio de México que se corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su tiempo fue de 1:17.670.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue apenas más rápido, finalizó 18° con una diferencia de 0.124 milésimas.

Además de los dos Alpine, quedaron afuera en Q1, Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin).

“La Q2 era imposible. Es un auto muy difícil, le pegué a un piano como le pegan todos y las gomas de adelante se levantaron en el aire, no tenía dirección. Tenemos que buscar siempre esa última milésima y no nos sale, así que hay que mejorar para mañana. Hoy es muy difícil, un auto muy desconectado, que no tenía grip, y un día en general complicado creo que hay que trabajar para mañana”, dijo.

Franco se pasó y quedó eliminado en Q1 de México: mucha bronca para Colapinto.



📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KFatytNFtk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2025

Horarios del GP de México

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV e internet

La carrera se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports (Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow; Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV; Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming pago que ofrece ESPN o accediendo a Fox Sports a través de Telecentro Play, D Go y Flow. También por F1 TV Pro, el servicio oficial por suscripción de la competencia.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El circuito del GP de México es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Tiene una longitud de 4,304 kilómetros, 16 curvas, y su diseño incluye una sección que pasa por el estadio Foro Sol.

La pista, además, se caracteriza por su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta a los autos. En ese sentido, las carreras a gran altitud reducen la cantidad de carga aerodinámica y resistencia generadas debido a la menor densidad del aire y la presión de aire reducida significa que neumáticos, frenos y unidades de potencia no reciben tanto flujo de aire sobre ellos o a través de ellos y no pueden enfriarse lo suficiente.