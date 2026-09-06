Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y finalizó en el noveno lugar, luego de protagonizar una remontada de siete posiciones en el circuito de Monza.

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El argentino largó desde una posición retrasada y rápidamente comenzó a avanzar en el clasificador. Su rendimiento le permitió llegar a ubicarse en el tercer puesto durante la carrera, aunque posteriormente sufrió un despiste que complicó sus posibilidades de pelear por las posiciones de privilegio.

No entiendo exactamente qué pasó con Franco para irse de pista así



¿Fue un despiste? ¿Algo del auto? No puede ser que hayamos perdido el podio TÁN rapido pic.twitter.com/2xIfjcW1MN — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) September 6, 2026

Lejos de resignarse, Colapinto logró recuperarse del error y protagonizó varios adelantamientos que le permitieron volver a meterse entre los diez primeros.

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Finalmente, el piloto argentino cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar y sumó puntos importantes en el campeonato.

Triunfo heroico de Antonelli

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La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó una actuación extraordinaria frente a su público.

El italiano largó desde el vigésimo lugar y logró avanzar hasta quedarse con el triunfo, en una remontada que además le permitió dar un importante paso en la pelea por el campeonato.

Antonelli aprovechó el desarrollo de la competencia para superar a sus principales rivales y terminó celebrando una victoria de enorme valor ante los fanáticos italianos.

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Por su parte, Pierre Gasly, que había largado desde la pole position, terminó en el séptimo puesto, sin poder sostener la ventaja inicial.