Franco Colapinto tendrá una buena oportunidad para pelear por los puntos en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, luego de conseguir el décimo mejor registro en la clasificación y quedar ubicado en el noveno puesto de largada por las penalizaciones aplicadas a otros pilotos.

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El argentino, representante de Alpine, logró meterse en la Q3 junto a su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la octava posición. Ambos aprovecharon una clasificación complicada para Ferrari, ya que Charles Leclerc y Lewis Hamilton quedaron eliminados en la Q2.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, quien largará primero luego de que Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo de la clasificación, recibiera una penalización de cinco lugares. El piloto de Red Bull compartirá la primera fila con George Russell, mientras que Lando Norris comenzará tercero.

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Otra sanción que modificó la grilla fue la aplicada a Oscar Piastri, quien deberá retroceder diez posiciones por cambiar componentes de su monoplaza. Esta situación favoreció a los dos pilotos de Alpine y también permitió que otros competidores avanzaran en el orden de salida.

La autocrítica de Colapinto tras la clasificación

Pese a conseguir un lugar entre los diez mejores, el argentino no terminó conforme con su rendimiento y consideró que tenía potencial para alcanzar una mejor posición.

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En diálogo con la transmisión de ESPN, Colapinto explicó que tuvo inconvenientes con los neumáticos, que no consiguieron alcanzar la temperatura adecuada.

“No estoy conforme. Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos”, reconoció.

Luego agregó que las cubiertas estaban muy frías, lo que provocó que el auto patinara y complicara su vuelta rápida. De cara a la competencia, el objetivo será mejorar el rendimiento y aprovechar las oportunidades que se presenten en pista.

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Cómo quedó la grilla de partida

Con las sanciones aplicadas, los diez primeros puestos para la carrera quedaron conformados de la siguiente manera:

Max Verstappen. George Russell. Lando Norris. Isack Hadjar. Arvid Lindblad. Kimi Antonelli. Liam Lawson. Pierre Gasly. Franco Colapinto. Charles Leclerc.

A qué hora corre Colapinto en Las Vegas

La competencia se disputará este domingo desde la 1:00 de la madrugada, hora argentina, en el circuito callejero de Las Vegas, en Estados Unidos.

Para Alpine será una carrera importante, ya que marcará el inicio del último tramo del campeonato 2026, que tendrá tres fechas consecutivas: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Colapinto buscará aprovechar su novena posición de partida para avanzar en el clasificador y volver a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo mundial.