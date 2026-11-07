Franco Colapinto no pudo superar la primera instancia de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y quedó eliminado en la Q1, en una tanda atravesada por las dificultades que provocó la lluvia en el circuito de Interlagos.

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El piloto argentino, representante de Alpine, terminó en el 16° puesto y no consiguió uno de los lugares que permitían avanzar a la siguiente fase. El resultado también fue adverso para su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 17° y quedó eliminado.

Las condiciones climáticas tuvieron un papel determinante durante la sesión y complicaron el trabajo de los pilotos, que debieron afrontar una pista mojada y cambiante.

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Los seis pilotos eliminados en la Q1

Además de los dos representantes de Alpine, otros cuatro competidores quedaron fuera de la clasificación en la primera tanda.

La lista de eliminados quedó conformada de la siguiente manera:

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16° Franco Colapinto (Alpine).

17° Pierre Gasly (Alpine).

18° Lance Stroll (Aston Martin).

20° Valtteri Bottas (Cadillac).

21° Sergio Pérez (Cadillac).

22° Gabriel Bortoleto (Audi).

De esta manera, Alpine sufrió un doble golpe al perder a sus dos pilotos en la instancia inicial, en una clasificación complicada por el clima.

Colapinto deberá ahora enfocarse en la carrera principal del domingo, donde buscará avanzar posiciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.