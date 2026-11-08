Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con un 13° puesto, luego de una carrera en la que mostró un buen ritmo, protagonizó maniobras destacadas y consiguió terminar por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

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La victoria quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, quien se impuso por segundo año consecutivo en el circuito de Interlagos. El podio lo completaron Max Verstappen, con una notable remontada desde las últimas posiciones, e Isack Hadjar.

Colapinto se destacó en varios duelos

La carrera no comenzó de la mejor manera para el argentino. Con neumáticos intermedios, perdió posiciones en la largada y cayó hasta el 18° lugar. Sin embargo, rápidamente comenzó a recuperar terreno y se mantuvo cerca de Gasly durante buena parte de la competencia.

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Uno de los momentos destacados de su actuación fue el sobrepaso a Carlos Sainz en la curva 4, una maniobra que le permitió avanzar posiciones.

En la vuelta 18 se produjo un cambio importante en la estrategia, cuando los pilotos ingresaron a boxes para reemplazar los neumáticos de lluvia por los de piso seco. Colapinto regresó a la pista en el puesto 15 y posteriormente intentó acercarse a Charles Leclerc, aunque no consiguió superarlo.

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A mitad de carrera volvió a mostrar sus condiciones con una defensa frente a los ataques de Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. El piloto alemán recibió una penalización por superar los límites de pista, mientras que el representante de Racing Bulls finalmente consiguió adelantar al argentino después de varios intentos.

Superó a Gasly en el cierre

En el tramo final, la lluvia volvió a complicar las condiciones del circuito y obligó a los equipos a replantear sus estrategias.

Colapinto aprovechó la situación para adelantar a Gasly en la curva 12, justo antes de ingresar a boxes para colocar neumáticos intermedios. De esa manera, consiguió quedar por delante del francés y cruzar la bandera a cuadros en el 13° puesto.

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El trabajo del argentino también estuvo condicionado por la estrategia de equipo, que no permitió que Alpine pudiera acercarse a la zona de puntos.

Norris ganó y Verstappen protagonizó la remontada

En la pelea por la victoria, Lando Norris consiguió controlar la competencia después de recuperar el liderazgo que inicialmente había perdido frente a Andrea Kimi Antonelli.

El británico aprovechó el trompo del piloto de Mercedes en la vuelta 20 y, desde entonces, administró la ventaja hasta quedarse con el triunfo.

La gran actuación del día también tuvo como protagonista a Max Verstappen, quien largó desde el fondo de la grilla y protagonizó una espectacular recuperación. El neerlandés llegó a ubicarse quinto en la vuelta 12 y finalmente terminó segundo.

Isack Hadjar completó el podio de Interlagos.

Por su parte, Mercedes alcanzó su objetivo y se aseguró el Campeonato de Constructores. George Russell terminó cuarto y Antonelli quinto, resultados suficientes para garantizar el título para la escudería alemana.

Cómo sigue el calendario de la Fórmula 1

La temporada 2026 entrará en su tramo final con las últimas tres competencias del calendario. La próxima cita será el Gran Premio de Las Vegas, previsto para el fin de semana del 19 al 22 de noviembre.

La carrera principal se disputará el domingo a la 1 de la madrugada, hora argentina.

Posteriormente, la categoría viajará a Medio Oriente para disputar las dos últimas fechas del año: los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.