Franco Colapinto finalizó en el 14° puesto de la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, disputada en el circuito de Interlagos. Después de un comienzo alentador durante la primera jornada, el argentino tendrá ahora el desafío de mejorar su rendimiento en la clasificación.

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El piloto de Alpine completó 23 giros y registró un mejor tiempo de 1:12.925 en su simulación de vuelta rápida, una marca que lo dejó a 1.303 segundos del más veloz de la sesión. Además, quedó a 281 milésimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 11° con un registro de 1:12.644.

Verstappen encabezó los tiempos en Interlagos

El neerlandés Max Verstappen fue el más rápido con su Red Bull Racing. Marcó 1:11.622 y superó por apenas 25 milésimas a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que registró 1:11.647. El tercer lugar quedó para Lando Norris, con un tiempo de 1:11.753.

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Detrás de los principales candidatos se destacaron los dos representantes de Racing Bulls. Arvid Lindblad terminó séptimo con 1:12.060, mientras que Liam Lawson ocupó el octavo puesto con 1:12.171.

Alpine, en tanto, quedó al menos medio segundo por detrás de los tiempos conseguidos por los pilotos de Racing Bulls, en una sesión que dejó a Colapinto en la mitad inferior de la tabla.

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La práctica también tuvo inconvenientes técnicos para dos figuras de la categoría: Lance Stroll y Lewis Hamilton apenas pudieron completar siete vueltas cada uno debido a problemas mecánicos en sus respectivos monoplazas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad del Gran Premio de Brasil continuará este sábado con la clasificación, instancia en la que el argentino buscará conseguir una buena posición de largada para la competencia principal.

El cronograma del fin de semana en Interlagos:

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Sábado 7 de noviembre: clasificación, de 15:00 a 16:00.

Domingo 8 de noviembre: carrera principal, desde las 14:00, a 71 vueltas.

Colapinto tendrá una nueva oportunidad de mostrar su potencial en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.