El puente del Camino Real construido en el año 1930 une a dos localidades rurales de los partidos de Guaminí y Adolfo Alsina, Arroyo Venado con Carhué. Pertenece al trazado no asfaltado de la ruta provincial 65.

Desde el Municipio de Guaminí se informó que quedó inhabilitado el tránsito “debido al colapso registrado de uno de los pilares de la estructura, lo que provocó el derrumbe de parte del puente”, explicaron.

En el lugar trabajaba personal municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaminí y Red Vial Zona Sur se hizo presente en el lugar “para realizar la evaluación inicial y colocar señalización preventiva”.

La situación genera problemas para los residentes que se dedican en especial a la actividad rural. A su vez, se indicó que los municipios de los partidos involucrados en el puente iniciaron gestiones con Vialidad Provincial, elevando un informe de situación y confirmando que “en los próximos días arribará un equipo técnico provincial para evaluar los daños y definir las intervenciones necesarias”.

