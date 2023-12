Luego de que el ex basquetbolista, Manuel Ginobili, lanzara una campaña solidaria para recaudar donaciones destinadas a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca, se conoció que circulaban alias falsos parecidos al original.

“Si van a donar, asegúrense de poner bien los datos. Ya hay gente creando alias muy similares”, escribió en sus redes sociales este lunes el deportista oriundo de Bahía. Tras la gran polémica que se generó al respecto se supo que el hijo de una concejala de la ciudad, había utilizado ese ardid en su cuenta de Mercado Pago.

Se trata de Iván Safar, hijo de la edil de La Libertad Avanza, Valeria Rodríguez, quien junto a un grupo de amigos modificó el alias de su billetera electrónica cambiándolo por dona.fuersa.bahia, con apenas una letra cambiada del alias utilizado para la colecta: dona.fuerza.bahia.

En este sentido, el ex basquetbolista aclaró: “El beneficiario de la cuenta es ‘Fundación Manu Ginobili’” y el CBU es CVU : 00000079-00307089009468. Ante el escándalo que se desató en la ciudad, el propio Safar tuvo que reconocer en sus redes sociales el hecho.

En declaraciones radiales a Apepé, el joven aseguró que en el mediodía del lunes “estaba fumado”, señaló y explicó que se encontraba junto a dos amigos hablando de las personas que cambiaban sus alias, e hizo la prueba de modificar el propio.

En esa línea, argumentó que después de realizar el cambio en su billetera virtual se quedó sin señal, pidió disculpas y publicó capturas con los montos recibidos, todos inferiores a $20 y que ya los había devuelto.

Publicado en las historias de Instagram de Safar este lunes.

“Quería pedir disculpas públicamente, porque esto llegó más lejos de Bahía Blanca. Es un quilombo enorme y puedo quedar pegado yo; es una equivocación. Me da muchísima vergüenza salir a hacer esto, pero es lo que corresponde”, aseveró.

“Quedé pegado yo y asumo la culpa; es mi nombre el que se está difundiendo por todos lados. No me llegó dinero; solo algunas personas me mandaba un peso y me insultaban. Estuve hablando hasta las 3 de la mañana con el soporte de Mercado Pago para cambiar el alias y que se elimine mi cuenta, pero no me pueden dar ninguna hasta que no pasen 24 horas”, señaló.

El joven reconoció su culpabilidad en sus redes sociales-

Además, advirtió que nunca buscó generar este revuelo y explicó que no es “alguien a quien le falte plata”. Y agregó: “Sé que hay un grupo de Whatsapp de gente que me está buscando y estoy recibiendo amenazas de todo tipo y clase. Las entiendo, pero es todo una equivocación. Estoy intentando dar la cara como puedo”.