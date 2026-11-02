El Gobierno nacional actualizó el esquema de costos y compensaciones tarifarias para las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida establece subsidios superiores a los $101.000 millones mensuales entre octubre de 2026 y enero de 2027, además de disponer el pago de retroactivos por más de $38.800 millones.

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La decisión fue instrumentada mediante la Resolución 80/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial. La normativa incorpora modificaciones en la metodología de cálculo de costos, contempla las últimas actualizaciones salariales y de insumos e introduce mecanismos de financiamiento para colectivos impulsados a GNC y electricidad.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento de un diferencial de recaudación correspondiente al período comprendido entre junio y septiembre de 2026. Por ese concepto, el Estado instruyó la transferencia de $38.840.841.807 a las empresas prestatarias.

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Cuánto pagará el Gobierno en subsidios a los colectivos

La resolución aprobó las nuevas planillas técnicas de costos y los montos de compensaciones tarifarias que recibirán las empresas de transporte para los próximos meses.

Los valores establecidos son los siguientes:

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Octubre de 2026: $101.728.449.762.

Noviembre de 2026: $101.549.727.143.

Diciembre de 2026: $101.753.054.821.

Enero de 2027: $103.725.213.597.

De esta manera, las compensaciones superarán los $103.700 millones mensuales en enero de 2027, de acuerdo con las proyecciones oficiales.

Los fondos se financiarán mediante los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), que se nutre del impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. También se utilizarán partidas del Presupuesto General transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación.

Subsidios para colectivos eléctricos y a GNC

Otro de los cambios incorporados apunta a contemplar la transición energética dentro del sistema de transporte público.

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La nueva metodología reconoce las inversiones en infraestructura necesarias para adaptar las instalaciones al abastecimiento de GNC y a la recarga de unidades eléctricas. También incorpora el costo financiero asociado a la compra o conversión de colectivos hacia tecnologías de propulsión alternativas.

Según explicó la Dirección de Gestión Económica de Transporte Automotor (DGETA), el análisis debe considerar el costo total por kilómetro de operación y no solamente el precio del combustible o de la energía utilizada.

Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías todavía tiene una participación reducida en el transporte del AMBA.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el parque de las líneas de jurisdicción nacional en el área metropolitana está integrado por 6.855 colectivos. De ese total, solamente 33 unidades funcionan a GNC y tres son eléctricas, mientras que la inmensa mayoría utiliza gasoil.

Qué costos se actualizaron para las empresas

El nuevo cálculo también contempla las modificaciones salariales y los incrementos registrados en distintos componentes de la actividad.

Entre los conceptos incorporados figuran el acuerdo paritario del sector cerrado el 22 de julio de 2026, los valores del parque móvil, los seguros de responsabilidad civil, las tarifas de vigilancia, los peajes y los insumos necesarios para el funcionamiento de las unidades.

Además, se actualizó el mínimo no imponible contributivo, con una detracción mensual patronal de $7.003,68 por trabajador desde octubre y de $10.505 en diciembre, por la incidencia de la cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Por otra parte, la resolución derogó el denominado "Financiamiento por Jurisdicción". Según la DGETA, mantener ese esquema resultaba redundante porque las compensaciones aprobadas corresponden exclusivamente a la jurisdicción nacional, mientras que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen sus propios cálculos de manera independiente.

Cuánto cuesta realmente el boleto de colectivo sin subsidios

La actualización también permite observar cómo evolucionará el costo técnico del transporte durante los próximos meses.

Para las líneas de Suburbana Grupo 1 (SGI), el costo ponderado sin IVA por kilómetro tendrá los siguientes valores:

Octubre de 2026: $4.223,63.

Noviembre de 2026: $4.634,45.

Diciembre de 2026: $4.734,64.

Enero de 2027: $4.881,37.

En tanto, si se considera la totalidad de los servicios urbanos e interprovinciales comprendidos en el esquema, el costo promedio del sistema pasará de $3.976,32 por kilómetro en octubre a $4.589,56 en enero.

En ese contexto, la tarifa media técnica sin compensaciones, es decir, el valor real que debería pagar cada pasajero si no existieran los subsidios estatales, evolucionará de $1.901,08 en octubre de 2026 a $2.221,53 en enero de 2027.

Los valores reflejan el costo estimado del servicio y no representan necesariamente el precio que abonarán los usuarios al subir a los colectivos, ya que la tarifa efectiva depende del esquema de subsidios y de las actualizaciones tarifarias que se dispongan.