Las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que desde este 1° de abril comenzarán a reducir la frecuencia de los colectivos, en medio de un fuerte aumento en los costos del combustible y reclamos por la falta de respuesta oficial.

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La medida impactará en líneas de jurisdicción nacional y provincial que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata, y se implementa, según indicaron las compañías, ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación”.

El comunicado fue firmado por la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires, que cuestionaron la “falta de reconocimiento” por parte de las autoridades del incremento en los costos operativos.

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En ese sentido, apuntaron contra la Secretaría de Transporte por lo que consideraron una “falta de reacción” frente a los reclamos del sector, y advirtieron que, de sostenerse el escenario actual, la continuidad del servicio podría quedar “en serio riesgo”.

La reducción de frecuencias coincide con un nuevo aumento en el boleto de colectivos en el AMBA. Desde este mismo 1° de abril, el pasaje mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) para usuarios con tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires pasó a costar 873,37 pesos, lo que representa una suba del 4,9%. En tanto, quienes no tengan la tarjeta registrada deberán pagar 1.388,66 pesos, con valores que pueden alcanzar los 1.903,85 pesos en los tramos más largos.

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Desde las empresas lamentaron los inconvenientes que la medida generará en los usuarios, quienes enfrentarán un doble impacto con mayores tarifas y un servicio con menor frecuencia. “Solicitamos comprensión”, expresaron.

Cabe señalar que la decisión no alcanza a todas las compañías ya que los grupos DOTA y Metropol mantendrán su esquema de funcionamiento habitual.