Un pasacalle con un mensaje contra Leopoldo Luque apareció en las últimas horas en Adrogué, a pocos metros de la vivienda del médico imputado en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.

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El cartel fue colocado en la esquina de Frías y avenida Espora, una zona muy transitada ubicada en el límite entre los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora. La frase exhibida generó fuerte repercusión: “En este barrio vive el asesino de Maradona”.

La aparición del pasacalle ocurrió mientras continúa el juicio oral por la muerte del astro del fútbol mundial, proceso judicial en el que Luque figura como uno de los principales imputados junto a otros profesionales de la salud acusados de presuntas negligencias en la atención médica brindada al ex capitán de la Selección argentina durante sus últimos días de vida.

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En el marco de la octava audiencia del debate, declararon especialistas vinculados a la autopsia y médicos de la clínica Ipensa, quienes habían recomendado no avanzar con la operación por el hematoma subdural detectado a Maradona. Sin embargo, según se expuso en el juicio, la intervención fue impulsada por Luque y posteriormente realizada en la Clínica Olivos.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Carlos Cassinelli, director de Medicina Legal de la Policía Científica bonaerense. El especialista sostuvo que el cuerpo de Maradona presentaba “un edema generalizado”, señaló que “tenía agua por todas partes” y detalló que el corazón pesaba “503 gramos”, cuando el peso normal oscila entre 350 y 360 gramos.

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Además, el forense contradijo declaraciones previas de Luque al afirmar que la agonía del ex futbolista habría sido “prolongada” y podría haber durado alrededor de 12 horas, una conclusión incluida en la Junta Médica que analizó el fallecimiento ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Durante la audiencia también fueron convocados Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi, profesionales que participaron en la atención de Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata, poco antes de su operación.

El juicio se desarrolla luego de que el primer debate oral fuera anulado en 2025 tras el denominado “Escándalo del Documental”, situación que derivó en la recusación y posterior destitución de la ex jueza Julieta Makintach.