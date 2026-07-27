La cerealera 3 Arroyos comenzó el proceso de reducción de personal que había anticipado semanas atrás y ya despidió a 16 de los 70 trabajadores que integraban la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, en un contexto de crisis marcado por la caída del consumo y la disminución de la producción.

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Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) confirmaron al medio local Pilar a Diario que 16 de los 20 despidos anunciados a principios de julio ya fueron concretados. Además, indicaron que 13 de los trabajadores desvinculados recibirán un plus indemnizatorio, aunque el conflicto laboral continúa abierto.

La empresa atraviesa una delicada situación económica y advirtió una baja del 45% en la producción, un escenario que atribuye al retroceso del consumo. Frente a este panorama, la firma había anticipado que prescindiría de cerca del 30% de su plantel.

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"La situación viene complicada, como todas las plantas del Parque Industrial por la baja de la producción", había señalado semanas atrás Cristian Bono, vocal del STIA, al describir el panorama que atraviesa el sector.

3 Arroyos se encuentra en proceso de quiebra y, desde hace seis meses, opera bajo la administración de un nuevo responsable que decidió mantener a los 70 operarios mediante contratos semestrales. Sin embargo, al acercarse el vencimiento de esos vínculos laborales, resolvió avanzar con la reducción de personal.

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Desde el sindicato aseguraron que presentaron distintas alternativas para evitar las cesantías, entre ellas suspensiones temporarias con reducción salarial o incluso sin goce de sueldo, pero conservando los puestos de trabajo hasta una eventual recuperación de la actividad.

"El 15 de este mes se terminan los contratos, nosotros le presentamos un abanico de posibilidades, que haya suspensiones temporarias con baja de los salarios o directamente sin goce de sueldo, pero que se conserve el puesto hasta que repunte la producción", explicó Bono.

No obstante, según señalaron desde el gremio, la empresa rechazó esa propuesta al considerar que la única forma de garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma es reducir la plantilla de personal.

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Otro de los puntos que genera preocupación es que los empleados despedidos no cobrarían indemnización por tratarse de contratos temporarios. En tanto, las compensaciones correspondientes a los años trabajados antes de la quiebra son reclamadas judicialmente a la empresa original.