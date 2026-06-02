El sistema de Estacionamiento Medido comenzó a funcionar este martes en el centro de Saladillo. El secretario de Seguridad municipal, Fernando Arrospide, confirmó que tras una jornada de pruebas y consultas, la nueva modalidad ya opera con cobro efectivo y destacó que durante las primeras semanas se priorizará la información y la concientización de los conductores.

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“Hoy se hicieron pruebas piloto, donde encontramos algunas pequeñas fallitas o el mal uso de la aplicación. A partir de mañana martes estará funcionando como corresponde, con plata real”, señaló el funcionario durante una entrevista en FM 90.7.

Arrospide explicó que en las últimas horas hubo una importante demanda de vecinos para descargar la aplicación, asociar vehículos y realizar consultas sobre el sistema. “Sabíamos que todos estos trámites y consultas iban a llegar a último momento”, indicó.

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No obstante, aclaró que el objetivo inicial no será sancionar a los automovilistas. “No vamos a salir a cazar ni a correr con la escopeta al que no pague. Esto va a ser todo un proceso de educación. Los inspectores van a estar explicando cómo funciona el sistema”, afirmó.

Según detalló el secretario de Seguridad, hasta el viernes pasado la aplicación ya había superado las 1.100 descargas. Además, destacó el alto parque automotor de la ciudad.

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“En Saladillo hay 26.000 vehículos registrados sin incluir motos. Si se suman las motocicletas, prácticamente hay un vehículo por habitante”, sostuvo.

También remarcó el intenso movimiento vehicular que registra la ciudad, impulsado tanto por residentes como por personas de localidades vecinas que ingresan con frecuencia.

Dónde funcionará el Estacionamiento Medido

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La zona alcanzada por el sistema comprende el sector céntrico que rodea la plaza principal y varias avenidas.

El cuadrante incluye avenida Rivadavia entre Pereyra y Cabral; avenida San Martín entre Taborda y Roca; y las avenidas Belgrano y Moreno desde Posadas hasta Alem.

Además, se aplicará sobre las calles Toledo y Mitre, en ambos casos entre 12 de Octubre y Sojo.

Arrospide explicó que se contemplaron distintas situaciones para quienes viven dentro del área alcanzada por el sistema.

Los propietarios con garaje podrán estacionar dentro de su ingreso o a 45 grados frente al mismo y, además, contarán con un espacio asignado como frentistas, siempre que realicen el trámite correspondiente para asociar la patente a su domicilio.

Entre los requisitos establecidos por el Municipio se encuentra tener al día la tasa municipal.

El funcionario adelantó que se están delimitando sectores especiales para motocicletas, que serán gratuitos.

“Va a haber 16 lugares distribuidos cerca de las esquinas. Cada dos cuadras habrá dos estacionamientos especialmente señalizados para motos”, explicó.

Asimismo, recordó que las motocicletas de más de 50 centímetros cúbicos no pueden estacionar sobre las veredas, tal como establece la normativa vigente.

Cómo funciona el cobro

Los conductores podrán cargar crédito en puntos habilitados o mediante la aplicación móvil.

Una vez estacionado el vehículo, el usuario deberá iniciar el estacionamiento desde la app. El sistema contempla una tolerancia gratuita de 15 minutos y luego realiza el cobro de media hora, continuando con fracciones de 15 minutos.

Al finalizar la estadía, el conductor debe presionar la opción “fin de estacionamiento”, momento en que la aplicación calcula automáticamente el importe correspondiente. El saldo cargado no tiene vencimiento.

Tarifas y horarios

El Estacionamiento Medido funcionará de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00. No se cobrará durante los fines de semana ni los feriados.

La tarifa para los primeros 45 minutos será de 250 pesos. A partir de ese período, se sumarán 125 pesos por cada fracción adicional de 15 minutos.

Para consultas y reclamos, el Municipio habilitó la línea de WhatsApp 2345-659994.