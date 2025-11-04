El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Pergamino comenzó a juzgar a un hombre de 32 años acusado de intento de homicidio calificado por el vínculo, por un violento episodio ocurrido en octubre de 2023 en la ciudad bonaerense de Colón. La Fiscalía sostiene que quiso matar a su hija de 9 años al asfixiarla tomándola del cuello, mientras que la defensa asegura que se trató de un reto desmedido sin intención de matar.

El caso es investigado por el fiscal Germán Guidi, quien busca demostrar que el acusado, Franco Esteban Calabrese, actuó con dolo homicida, es decir, con intención de quitarle la vida. Según la acusación, el hecho ocurrió la noche del 21 de octubre de 2023, cuando el hombre tomó a su hija Maitena del cuello con ambas manos y la presionó violentamente durante una discusión.

La niña no murió “por circunstancias ajenas a su voluntad”, explicó el fiscal, ya que la madre —Daniela Farías— intervino a tiempo, con ayuda de familiares y vecinos que escucharon los gritos. “Si no hubieran intervenido terceros, hoy estaríamos ante un juicio por homicidio calificado”, advirtió Guidi en declaraciones publicadas en La Opinión OnLine.

El debate se desarrolla ante los jueces Marcela Santoro, Guillermo Burrone y Carlos Picco, del Tribunal Oral N°1 de Pergamino. En la primera jornada, Calabrese declaró estar desocupado y con instrucción primaria incompleta.

“Fue un reto, no un intento de homicidio”, dijo la defensa

El defensor oficial Lisandro Gargulinski rechazó la calificación penal que sostiene la Fiscalía y planteó que el caso debe analizarse como lesiones leves. “No negamos que existieron lesiones en el cuello de la menor, pero fueron leves y sin riesgo vital”, sostuvo.

Foto: La Opinión Online

Según su versión, el hecho se dio “en un momento de tensión emocional” dentro de la convivencia familiar. La defensa insistió en que no hubo intención de matar ni uso de ningún medio que agravara la acción.

El testimonio de la madre

Durante la primera audiencia, Daniela Farías —madre de la menor— brindó un relato conmovedor ante el Tribunal. Contó que el episodio comenzó cuando la niña quiso ir a un kiosco y su padre se lo prohibió. “Se exaltó y la tomó del cuello con ambas manos. Yo me tiré sobre él y logré sacársela”, relató entre lágrimas.

La mujer recordó que pidió ayuda a los gritos y que familiares y vecinos intervinieron de inmediato. Luego llevó a la niña al hospital local, donde los médicos constataron lesiones leves por compresión en el cuello.

Lo que viene

El juicio continuará en los próximos días con declaraciones de testigos, peritos médicos y psicólogos, quienes evaluarán tanto las lesiones como el impacto emocional en la menor.

El Tribunal Oral N°1 de Pergamino deberá determinar si existió dolo homicida, como sostiene la Fiscalía, o si fue un exceso sin intención de matar, como plantea la defensa. El veredicto podría conocerse hacia fines de la próxima semana.