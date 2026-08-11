El militar acusado, identificado como Héctor Lorenzo Andersen, enfrenta una acusación por abuso sexual simple, delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal, que establece penas de seis meses a cuatro años de prisión cuando existe violencia, amenaza o abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o poder, entre otros supuestos.

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El sargento primero del Ejército Argentino comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata al ser denunciado por tres soldadas voluntarias durante 2022, cuando se desempeñaba como superior de las mujeres en distintas dependencias del cuartel de Azul.

El debate está a cargo de los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini, mientras que por el Ministerio Público interviene el fiscal general subrogante Carlos Fioriti, acompañado por el auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes.

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La Fiscalía hizo foco en que, de acuerdo con la acusación, el sargento primero habría utilizado su posición dentro del organigrama militar para aprovecharse de la relación de dependencia, autoridad y poder que mantenía sobre las mujeres.

Según la acusación, la primera denunciante ingresó al Ejército Argentino en Azul en agosto de 2022 para prestar servicios en el puesto de mantenimiento del cuartel, que estaba a cargo de Andersen. En ese contexto, y hasta el 1° de diciembre de ese año, el hombre habría abusado sexualmente de la joven mediante distintos tocamientos, aprovechándose de su condición de superior, informó www.qznoticias.com

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Durante esos meses, la mujer denunció también diferentes situaciones de hostigamiento. Según su testimonio, el sargento le proponía que se trataran con confianza, le pedía abrazos y besos cerca de la boca y, en algunas ocasiones, la habría abrazado colocando sus manos cerca de los glúteos y tocándole el ombligo. Además, habría realizado comentarios de índole sexual y preguntas sobre su vida personal. La negativa de la mujer ante esos acercamientos habría provocado el enojo del imputado, quien presuntamente la amenazó con darle de baja del Ejército. También habría continuado el hostigamiento mediante WhatsApp y redes sociales.

El relato de la primera soldada permitió que otras dos mujeres también formularan denuncias por acciones similares contra Andersen, en el mismo año.

El juicio continuará el próximo lunes 24 de agosto. El debate deberá avanzar con la producción de la prueba y los testimonios previstos para determinar la responsabilidad penal del acusado frente a los hechos denunciados.