El juicio contra Francisco Waldemar Reddy, acusado por los homicidios de su padre, Diego Reddy, de 44; su madrastra, María Eugenia Suárez, de 47; y su hermano Ignacio, de 12, ocurridos en diciembre de 2023 en un establecimiento rural del partido de Chascomús, comenzó este jueves.

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Los primeros por pasar por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, fueron los hijos de una de las víctimas y los hermanos de otra de ellas.

Los testigos coincidieron en señalar que Francisco tenía una relación muy particular con la nueva familia de su padre. Relataron que eran frecuentes las exigencias de dinero a su padre y que incluso le llegó a robar vacas a su progenitor para comprarse una camioneta, según publicó Entrelineas.

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Francisco Waldemar Reddy

Reddy presencia de manera virtual las audiencias. La acusación está a cargo del fiscal Juan Manuel Dávila y la defensa, corre por cuenta el defensor Diego González.

El triple crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento "Los Pinos", situado a la vera de la Autovía 2, en el partido de Chascomús. Reddy, que en aquel entonces se desempeñaba como agente de la Policía Bonaerense, se presentó en la propiedad donde su padre trabajaba como encargado, armado con una carabina.

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Según reconstruyó la Justicia, en ese momento inició un raid criminal que comenzó en la cocina, donde estaba María Eugenia Suárez. Luego de ejecutarla, se dirigió al galpón donde acribilló al menor. Finalmente encontró a su padre lejos de la vivienda, ya que estaba cortando el pasto, y allí lo asesinó.

Luego huyó del lugar y comenzó a trabajar para ocultar su responsabilidad en la masacre. Incluso asistió al funeral de la familia y llegó a pedir a compañeros de trabajo ayuda para construir una coartada que desviara las eventuales sospechas sobre su persona.

Las sospechas cercaron a la figura de Francisco, quien fue detenido el primer día de 2024. Desde entonces permanece alojado en la Unidad Penal Nº 6 de Dolores. La investigación desarrollada desde diciembre de 2023 puso especial atención en cuestiones económicas y en distintos hechos ocurridos en el entorno familiar.