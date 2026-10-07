Más de doce años después, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín comenzó a juzgar al comandante de la Gendarmería Nacional Argentina Juan Alberto López Torales, por haber simulado ser atropellado durante una protesta.

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Durante la jornada, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio realizado por el fiscal y la querella. López Torales, de 64 años, si iba a declarar en indagatoria, se negó a prestar su testimonio.

El tribunal integrado por las jueces Juan Gasset Maisonave, Esteban Rodriguez Eguers y Javier Arzubi Calvo- encabezará una nueva audiencia la semana que viene, con los testimonios de la víctima de la presunta maniobra llevada adelante por el acusado y sus acompañantes. El debate se llevará adelante los miércoles de octubre y noviembre. El Ministerio Público Fiscal está representado por el subrogante de la Fiscalía General N°5 ante los TOCF de esa jurisdicción, Carlos Cearras

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López Torales llegó a juicio imputado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio, contemplados en los artículos 142 inciso 1º, 144 bis inc. 1º y último párrafo y 275 del Código Penal de la Nación. La escala penal prevista para estos delitos va de uno a cinco años de prisión e incluye la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

El 30 de julio de 2014, sobre la autopista Ingeniero Pascual Palazzo (conocida como Panamericana), el gendarme se lanzó sobre un automóvil durante una protesta, a la altura del kilómetro 31,5, de trabajadores de la firma LEAR.

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Aquel día, pasadas las 9 de la mañana, trabajadores de la firma autopartista realizaban una protesta a la altura de El Talar de Pacheco, en el partido de Tigre. Mientras personal de la Gendarmería rodeaba a los manifestantes, el imputado corrió hacia un Chevrolet Corsa que uno de ellos conducía a baja velocidad y “se arrojó deliberadamente contra el capot del vehículo, simulando haber sido atropellado”, tal como surge de la denuncia del abogado Manuel Garrido.

El suceso fue presenciado por distintos testigos y fue registrado por las cámaras de los canales de noticias y medios de comunicación que cubrían la protesta.

Ante ello, bajo la orden del excoordinador de Fuerzas de Seguridad Roberto Ángel Galeano, los demás efectivos sacaron al conductor por la fuerza y lo apresaron. El hombre permaneció detenido varias horas y se le abrió una causa por lesiones culposas y resistencia a la autoridad agravada, que tramitó ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito El Talar del Departamento Judicial de San Isidro, en la que resultó sobreseído el 20 de mayo de 2016.

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También, en su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Domínguez destacó que fueron falsos los motivos alegados para justificar la detención del conductor del automóvil, que el gendarme no fue embestido por el manifestante “sino que se arrojó deliberadamente sobre el vehículo”.

“La intervención de López Torales (simular un atropellamiento y afirmación falsa de dicho evento, en un acta de procedimiento y en dos declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento de ley los días 30 y 31 de julio de 2014) resultó esencial para la invención –a sabiendas de su falsedad– de una causal de detención –volcada en las actuaciones cuestionadas– destinada a simular una privación de libertad (que se determinó ilegal, cometida mediando abuso funcional y violencia)”, indicó.

El representante del MPF añadió que los testimonios, filmaciones y fotografías tomadas por los medios de comunicación evidenciaban que el imputado se arrojó deliberadamente sobre el capot del vehículo y que “tal fue la ‘alevosía’ de su inconducta que el periodismo bautizó al procesado, parafraseando una película nacional, como el ‘gendarme carancho’”.

En base a toda la prueba recabada, el fiscal Domínguez concluyó que López Torales “mintió bajo juramento” y que la detención del manifestante “se intentó legitimar en la ‘actuación’ de López Torales y de sus falsas declaraciones, natural refuerzo de lo falsamente afirmado en el acta de procedimiento”.