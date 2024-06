Tras más de dos años detenido, Damián Grottini afronta desde este 3 de junio el juicio oral en la ciudad de San Nicolás por un presunto triple homicidio.

El hombre, oriundo de Ramallo, se desempeñaba como empleado de una empresa fúnebre hasta su detención en el año 2022. Está acusado de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por el medio empleado (respecto de su hija Ailén Grottini en 2021 y de Teresita Di Martino, su madre en 2022), homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado (respecto de Germán Grottini, su hermano, en 2019) y daños (por ser sospechoso también de haber dado muerte a una perra de la familia), todos estas acusaciones en concurso real.

El juicio se lleva a cabo en los tribunales nicoleños y está previsto para su desarrollo en dos días. La multiplicidad de testigos hace suponer que la audiencia se extendería a otras jornadas, según informó El Norte.

El tribunal está compuesto por los magistrados Laura Fernández, Belén Ocariz y Cristian Ramos. Hay 85 testigos citados al juicio, muchos de los cuales se desempeñan como personal de salud.

Drogar para matar, la acusación

Cabe recordar que en los tres casos, Grottini tuvo bajo su cuidado a las víctimas en el Hospital San Felipe, y las mismas habrían muerto tras recibir drogas psicotrópicas a través de la vía intravenosa.

"No tengo nada que ver. Soy inocente", dijo tras ser detenido. También apuntó contra la fiscal: "Me culpa de ser un asesino serial, ella dijo que no tenia dudas". "Nadie escucha ni ve ni me escucha a mi ni a mis defensores. Son todas mentiras. Soy inocente", había asegurado.

En la audiencia preliminar que tuviera lugar el 22 de mayo pasado, la parte acusatoria solicitó que la psicóloga que atendía a Luz Ailén, hija adoptiva de Grottini, sea relevada del secreto profesional y pueda declarar. Además, la Fiscalía pidió que parte del juicio se desarrolle en recorrida por el Hospital San Felipe donde fallecieron dos de las presuntas víctimas.

La fiscal Belén Baños entiende que hubo manipulación de sueros y jeringas por parte del acusado, quien pudo haber insuflado aire en las vías para provocar las muertes. Una de las hipótesis que abona esa teoría se desprende de los peritajes realizados al teléfono móvil, la tablet y una notebook de Damián Grottini, donde se hallaron búsquedas online sobre cómo matar a personas por vía endovenosa. Lo había hecho en 2018, meses antes de la muerte de su hermano, un deportista y guardavida de 32 años que en pocos días perdió la vida.