Desde este lunes se desarrolla en Bahía Blanca el juicio por jurados contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de apenas 3 años. El proceso se extenderá hasta el 24 de octubre y estará bajo la supervisión del juez técnico Eduardo d’Empaire, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 3.

De acuerdo con la investigación de la UFIJ N.º 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando la niña estaba al cuidado de su padre durante una visita, ya que la pareja se encontraba separada.

La madre de la menor detectó una lesión en la zona genital y la llevó de inmediato al Hospital Municipal para que fuera asistida. Fue la médica que la atendió quien radicó la denuncia, al constatar las lesiones y escuchar los relatos espontáneos de la niña, lo que derivó en la intervención policial y judicial.

El hombre llega al juicio acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo ascendente, una figura que prevé penas severas en el Código Penal.

El debate se lleva adelante en los tribunales bahienses y se espera que el veredicto del jurado popular se conozca hacia el final de la semana.

